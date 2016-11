Immer mehr Frauen als Unternehmerinnen

Sich beruflich selbständig zu machen, ist finanziell und privat ein Risiko. Trotzdem wagen in Niederösterreich immer mehr Menschen den Schritt. 2015 waren es etwa 9.000 Menschen. Dabei machen sich immer mehr Frauen selbstständig.

Im Jahr 1993 waren es noch 598 Niederösterreicherinnen, die sich selbständig gemacht hatten. Im Jahr 2005 stieg die Zahl auf 1.916 und im Jahr 2015 waren es bereits knapp 5.000 Unternehmerinnen. Das entspricht 62,5 Prozent der Neugründung im Vorjahr. Vorreiter sind Frauen vor allem in den Branchen Beratung und Betreuung, in Dienstleistungsberufen sowie im Vertrieb. Nur selten zu finden sind Gründerinnen hingegen im Bereich der Industrie.

ORF

„Familie und Alltag unter einen Hut bringen“

Die gebürtige St. Pöltnerin Claudia Stauffer-Dörflinger war bisher in einem Angestelltenverhältnis tätig. In einer ehemaligen Gärtnerei im Norden der Landeshauptstadt hat sie sich jetzt mit zwei weiteren jungen Frauen niedergelassen und ein Stoffgeschäft eröffnet. „Wir sind eigentlich zum Spaß zusammengesessen, meine Partnerinnen und ich, als wir zum ersten Mal über diese Geschäftsidee geredet haben“, sagt Claudia Stauffer-Dörflinger. „Aber irgendwann haben wir gesagt: St. Pölten braucht das. Gehen wir es an.“

Als Mutter einer Tochter ist ihr die Entscheidung nicht leicht gefallen. „Das größte Risiko ist eigentlich, dass man die Familienplanung und den Alltag unter einen Hut bringt. Und dass man die Familie überredet und auf seine Seite bringt“, sagt Claudia Stauffer-Dörflinger gegenüber noe.ORF.at

Ein Feuerwehrmann als Gastronom

Es sind aber nicht nur die Frauen, die den Schritt zur Selbstständigkeit wagen. Thomas Rijs, ein Schwechater, der in den letzten Jahren als Berufsfeuerwehrmann in Wien gearbeitet hat, hat sich seinen Traum von der Gastronomie erfüllt. Er hat den „Schachtelwirt“ im ersten Bezirk in Wien eröffnet.

„Wir bieten Schweinsbraten und Fleischknödel mit Kraut in Schachteln zum Mitnehmen an. Somit ist das sogenannte Streetfood neu interpretiert“, so der Jungunternehmer. „Ich war schon bei der Feuerwehr für die Mannschaftsverpflegung verantwortlich und vor vielen Jahren war ich Barkeeper. Ich kenne diese Branche“, sagt Thomas Rijs.

Unabhängig vom Geschlecht, werden die Unternehmensgründer laut Statistik nicht jünger. Das Durchschnittsalter eines niederösterreichischen Gründers lag im Jahr 2015 bei knapp über 40 Jahren - vor 20 Jahren noch bei 34 Jahren. Laut Wirtschaftskammer Niederösterreich machten sich im Jahr 2015 über 8.900 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher selbständig.

