Jaguar von Straße geschleudert

Zu gleich zwei schweren Verkehrsunfällen ist es am Samstagnachmittag in Traiskirchen (Bezirk Baden) gekommen. Mehrere Personen, darunter auch ein Kind, wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

Ein Lenker eines Jaguars verlor bei Tribuswinkel (Bezirk Baden) die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlittere seitwärts auf die Gegenfahrbahn. Dabei wurde sein Fahrzeug, in dem am Beifahrersitz ein Kind saß, von einem entgegenkommenden Pkw erfasst und in das angrenzende Feld geschleudert, so die Einsatzkräfte.

FF Tribuswinkel

Bei dem heftigen Zusammenstoß wurde der Lenker auf die Rückbank geschleudert, und das Kind auf der Beifahrerseite im Fahrzeug eingeschlossen, heißt es von der Feuerwehr weiter. Die Feuerwehrleute öffneten die verkeilte Beifahrertüre des Jaguars, um den eintreffenden Notärzten Zugang zum Kind zu ermöglichen.

Der zweite Pkw wurde bei dem Zusammenstoß rückwärts in eine Wiese geschleudert. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Das Kind wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen. Auch den Lenker des Jaguars und die Fahrerin des zweiten Unfallfahrzeugs wurden in Krankenhäuser gebracht.

FF Wienersdorf

Zweiter Unfall nur knapp 1,5 Kilometer weiter weg

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Schwerverletzten passierte nur kurze Zeit zuvor. Eine Pkw-Lenkerin verlor zwischen Wienersdorf (Bezirk Baden) und Tribuswinkel die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam von der Straße ab. Der Wagen prallte mit dem Fahrzeugdach frontal gegen einen Baum. Laut Feuerwehr wurden zwei Personen verletzt.

Beide Landesstraßen waren für die Dauer der Rettungs- bzw. Aufräumarbeiten im Unfallbereich komplett gesperrt. Es waren fünf Feuerwehren fast vier Stunden im Einsatz.