Brand in Wohnhausanlage war gelegt

Der Brand in einer Wohnhausanlage in Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) am vergangenen Wochenende ist gelegt worden. Ein 24-Jähriger konnte festgenommen werden, er hat laut Polizei die Brandstiftung gestanden.

Der frühere Bewohner des Mehrparteienhauses wollte in der Nacht auf Samstag eine dort wohnhafte Bekannte besuchen. Da er mitten in der Nacht nicht hereingelassen wurde, soll er mehrere Brände in der Tiefgarage gelegt haben. Drei Autos und ein Moped wurden vom Feuer vernichtet, 26 Fahrzeuge wurden zum Teil schwer beschädigt. Der Schaden soll sich laut Landespolizeidirektion Niederösterreich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.

Im Stiegenhaus des dreistöckigen Gebäudes kam es zu starker Rauchentwicklung. Wie das Landesfeuerwehrkommando bekanntgab, konnte ein Bewohner Alarm schlagen. 38 Menschen, darunter auch Kinder, retteten sich daraufhin ins Freie. Ein Mieter wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landesklinikum Neunkirchen eingeliefert.

Täter zeigte sich geständig

Eine Bewohnerin beobachtete den jungen Mann bei seiner Tat. Durch ihre Zeugenaussage und ihre Beschreibung des Mannes konnte die Polizei den Neunkirchner ausforschen. Auch nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, hielt er sich im Umfeld der Wohnhausanlage auf. Der junge Mann gestand bei der Einvernahme die Brandstiftung. Er gab zu, auch vor einer Wohnung einen Brand gelegt haben zu wollen.

Zu seinem Motiv hatte die niederösterreichische Polizei keine Informationen, sie geht allerdings von psychischen Problemen aus. Der Täter befindet sich derzeit in Wiener Neustadt in Untersuchungshaft.

