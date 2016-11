Cobra-Einsatz: 21-Jähriger wütete mit Axt

Die Spezialeinheit Cobra musste am Wochenende zu einem Einsatz in Gloggnitz ausrücken. Nach dem Wutausbruch eines 21-Jährigen alarmierten seine Eltern die Polizei. Aufgrund der hohen Gefahr wurde die Cobra angefordert.

Der 21-jährige Mann zertrümmerte in einem Wutausbruch mit einer Axt die Möbel. Er lebt gemeinsam mit seinen Eltern in einem Haus in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen). Die Eltern brachten sich in Sicherheit und riefen die Polizei. Diese bestätigt einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung „Kurier“.

Da sich der 21-Jährige im Haus verschanzte, forderte die Polizei die Spezialeinheit Cobra an. Die Cobrabeamten konnten den Mann schlussendlich beruhigen, der 21-Jährige verließ freiwillig das Haus und leistete keine Gegenwehr. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der junge Mann wurde in das Krankenhaus Neunkirchen gebracht. Er soll an psychischen Problemen leiden.

Link: