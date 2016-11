Piloten-Streik: 22 Flüge fallen aus

Wegen eines Streiks der Lufthansa-Piloten rechnet man am Mittwoch am Flughafen Schwechat mit Behinderungen. Es fallen 22 Flüge aus. Die AUA wird mit größeren Flugzeugen versuchen einen Teil der Passagiere zu übernehmen.

Eineinhalb Jahre laufen die Tarifverhandlungen der Lufthansa-Piloten bereits, am Mittwoch wird zum 14. Mal gestreikt. Insgesamt müssen 876 Flüge gestrichen werden. 2.124 geplante Flüge finden statt, denn die Konzerngesellschaften wie die AUA, Brussels oder Swiss streiken nicht mit.

Am Flughafen Schwechat fallen insgesamt 22 Flüge aus. Sieben Rotationen, also Hin- und Rückflüge nach Frankfurt, vier nach München. Flughafen-Sprecher Peter Kleemann empfiehlt, direkt mit der Lufthansa Kontakt aufzunehmen und so Stornierungen oder Umbuchungen zu vereinbaren.

300 zusätzliche Sitzplätze bei der AUA

Die Lufthansa-Tochter AUA stellt jedenfalls 300 zusätzliche Flugplätze zur Verfügung. Wegen des Streiks fliege man mit größeren Maschinen, berichtet AUA-Sprecherin Sandra Bijelic.

Generell wird betroffenen Passagieren empfohlen, sich über die Homepage des Flughafens oder der Lufthansa über die aktuellen An- und Abflüge auf dem Laufenden zu halten. Ob es am Donnerstag noch zu Verzögerungen wegen des Streiks kommen wird, will derzeit noch niemand abschätzen.

