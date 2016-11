Niederösterreichs Bevölkerung wächst

Wir werden immer mehr und immer älter: So lautet die Bevölkerungsentwicklung der Statistik Austria für Niederösterreich. Auch sollen laut Prognose ohne Zuwanderung die Probleme in der Pensionsfinanzierung wachsen.

Das Wachstum der österreichischen Bevölkerung ist fast ausschließlich auf die Zuwanderung zurückzuführen. Da in den nächsten Jahren viele Menschen in Pension gehen werden, würde ohne Zuwanderung die Zahl der Erwerbstätigen bis 2030 um zehn Prozent sinken, heißt es laut der aktuellen Berechnungen der Statistik Austria. Vor allem im Osten Österreichs steigt die Zahl der Über-65-Jährigen in den nächsten Jahrzehnten stark an, heißt es.

2,02 Millionen Einwohner im Jahr 2080

Bis 2080 werden in Niederösterreich fast doppelt so viele Menschen im Pensionsalter leben wie heute. Bis dahin wird auch die Zwei-Millionen-Grenze an Einwohnern überschritten. Konkret wird Niederösterreichs Bevölkerungszahl bis 2080 von gegenwärtig 1,64 Millionen um 23 Prozent auf 2,02 Millionen steigen.

Rund um Wien und in Wiener Neustadt werden die Einwohner dann drastisch mehr, im Waldviertel und Teilen des Mostviertels weniger. Der Anteil der im Ausland Geborenen in Niederösterreich, der derzeit bei knapp zwölf Prozent ist, wird bis 2080 bei 18 Prozent liegen. In Wien werden es laut Statistik Austria dann fast 42 Prozent sein.

