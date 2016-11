77-Jährige verirrte sich mit Auto in Kurpark

Eine 77-Jährige hat sich am Montag mit ihrem Auto im Kurpark Baden verirrt. Die Pensionistin hatte einen Notruf abgesetzt, weil sie sich mit ihrem Pkw mit defekter Kupplung im Wald verfahren hatte.

Per Notruf meldete sich die 77-jährige Frau und gab an, mit ihrem Auto mitten im Wald zu stehen. Zudem war auch noch die Kupplung ihres Fahrzeuges defekt, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando am Mittwoch. Da die Pensionistin nicht wusste, wo sie sich im weitläufigen Kurpark Baden befand, wurde sie per Telefon zu einem Treffpunkt mit der Feuerwehr gelotst. Weil kein Zufahren mit einem Einsatzfahrzeug möglich war, gelangten die Helfer zu Fuß zum Auto mit Mödlinger Kennzeichen.

Der Wagen musste mit Muskelkraft der Stadtfeuerwehr-Mitglieder über einen Waldweg mit mehreren Engstellen geschoben werden, bevor er von einem breiteren Hauptweg vom Einsatzfahrzeug zu einem Parkplatz geschleppt werden konnte. Nach rund eineinhalb Stunden war die körperlich sehr anstrengende Bergung für die zwölf Feuerwehrleute beendet.