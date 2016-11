Frauentelefon: Jede Zehnte Gewaltopfer

Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen zieht das Niederösterreichische Frauentelefon Bilanz: Jede zehnte Anruferin wendet sich wegen Gewalterfahrungen an die Telefon-Hotline.

Seit mehr als zehn Jahren gibt es das frauenspezifische Angebot des Hilfswerks Niederösterreich. 2015 wurden 1.000 Beratungsgespräche über die Hotline des Frauentelefons geführt. „Die Tendenz für 2016 ist steigend“, sagt die Präsidentin des Niederösterreichischen Hilfswerks, Michaela Hinterholzer, gegenüber noe.ORF.at.

„Frauen eher bereit, Hilfe zu holen“

„Was auffällt: Jede zehnte Anruferin meldet sich aufgrund von Gewalterfahrung“, so Hinterholzer. Rückschlüsse, ob die Gewalt steige oder mehr Frauen die Hotline wählen, lassen sich jedoch nicht ziehen, so Hinterholzer. Dennoch ist die Präsidentin des Hilfswerks Niederösterreich überzeugt: „Ich glaube schon, dass die Frauen mündiger werden und eher bereit sind, Hilfe zu holen.“

APA

Die Beratung wird in vier Fremdsprachen, wie etwa in Türkisch oder Serbokroatisch, angeboten. „Ein Drittel der Anruferinnen nutzen diese Möglichkeit, sich jemanden in ihrer Muttersprache anvertrauen zu können“, sagt Hinterholzer. Die Anrufe von Frau zu Frau sind anonym und unverbindlich.

„Schritt zum Telefon fällt leichter“

Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen und Psychotherapeutinnen des Hilfswerks Niederösterreich beraten zu den verschiedensten Themen: Scheidung und Trennung, Depressionen und Lebensängste, Gewalt in der Familie, Erziehungsprobleme, Einsamkeit, Suchtverhalten, Probleme am Arbeitsplatz sowie Überforderung und Burnout sind die häufigsten. Nach einem Beratungsgespräch werden die Anruferinnen zu diversen Beratungseinrichtungen und -stellen weiterverwiesen.

„Die hohe Anzahl der Beratungsgespräch zeigt uns, dass die Frauen in diesen Situationen die unbürokratische Hilfe annehmen, weil der Schritt zum Telefon leichter fällt, als in eine Beratungsstelle zu gehen“, sagt Hinterholzer. Die Hotline ist kostenlos unter 0800 800 810 erreichbar und scheint nicht in der Telefonrechnung auf, was hinsichtlich der Gewaltthematik wesentlich sei.

Links: