Totes Baby: Mutter wurde enthaftet

Eine 27-jährige Frau, die im November ihr Neugeborenes in einer Toilette auf dem Flughafen in Schwechat abgelegt hatte, ist am Donnerstag aus der U-Haft entlassen worden. Das Baby war in weiterer Folge gestorben.

Der Anwalt der Nigerianerin, Wolfgang Blaschitz, bestätigte gegenüber der Austria Presse Agentur (APA) die Entlassung der Frau aus der Untersuchungshaft. Die 27-Jährige war wegen Fluchtgefahr in Haft. Nun wurde sie auf Kaution freigelassen und soll in einer Einrichtung der Caritas untergebracht werden. Die Ermittlungen wegen Verdachts der Tötung eines Kindes bei der Geburt laufen indes weiter.

Die Nigerianerin war aus Weißrussland gekommen und wollte nach Washington weiterfliegen. Sie hatte das Neugeborene in einer Toilette im Transitbereich in einem Mistkübel abgelegt. Dort wurde das Baby von Mitarbeitern des Reinigungsdienstes entdeckt. Es wurde in das Wiener Donauspital eingeliefert, wo es starb - mehr dazu in In Mistkübel abgelegtes Baby gestorben (noe.ORF.at; 10.11.2016).

