Autolenker stirbt bei Unfall mit Lkw

Auf der B1 bei Pöchlarn (Bezirk Melk) kam es zu einem tödlichen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der Pkw prallte frontal gegen den Auflieger eines Sattelschleppers. Dabei wurde der Autofahrer getötet.

Der fatale Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag in den frühen Morgenstunden. Der Pkw-Lenker wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Aufgrund seiner schweren Verletzungen konnte der Notarzt allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Lenker des Lkw blieb unverletzt. Für die Dauer der Einsatztätigkeiten musste die B1 sowie der Donaubrückenzubringer im Unfallsbereich für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Nach der polizeilichen Freigabe wurde die Unfallstelle von der Feuerwehr Pöchlarn geräumt. Die Unfallursache ist noch unbekannt und muss von der Polizei nun erhoben werden.

