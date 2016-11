Neue Wege der Musikvermittlung in Schulen

Von Freitag bis Sonntag findet im Bildungshaus St. Hippolyt in St. Pölten eine internationale musikpädagogische Tagung zum Thema „Musikvermittlung im Klassenunterricht, im sozialen Umfeld und im öffentlichen Kulturbereich“ statt.

Bereits zum 47. Mal wird diese internationale Tagung für Musikerzieher und Musikpädagoginnen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz veranstaltet. „Ein für die Musikpädagogik besonders aktuelles Thema wird von jeweils drei Referenten aus diesen drei Ländern mit Vorträgen. Lehrveranstaltungen und Diskussionen eingehend behandelt“, erklärt Leonore Donat, Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft Musikerziehung Österreich (AGMÖ).

„In jedem Menschen strahlt ein Licht“

Bei der Tagung werden auch konkrete Musikvermittlungsprojekte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz vorgestellt. Zum Beispiel das Projekt „B9 - Beethoven für alle“ der Grazer Oper, des Instituts für Musikpädagogik und sechs Grazer Gymnasien oder Dieter Buchers Projekt „In jedem Menschen strahlt ein Licht“, bei dem der Kärntner Musikpädagoge Musik für Menschen mit besonderen Bedürfnissen vermittelt. Aus der Schweiz wird das Projekt „Gare des enfants - eine Kinderbühne“ von Sylwia Zytyska aus Basel präsentiert oder die Musikvermittlungsaktivitäten der Tonhalle Gesellschaft Zürich.

Leonore Donat/AGMÖ

Dieses laut Eigendefinition „unabhängige Netzwerk aller musikpädagogischen Berufe“ zählt bundesweit etwa 2.000 Mitglieder, die in Kindergärten und Volksschulen genauso unterrichten wie an Gymnasien und Universitäten. Die Arbeitsfelder der AGMÖ sind „die qualitative Weiterentwicklung der Musikpädagogik, aufbauend von der frühesten Kindheit bis ins hohe Alter, die Verbesserung der äußeren Bedingungen in der musikpädagogischen Arbeit sowie der Einsatz für die Anliegen der Musikpädagoginnen und Musikpädagogen aller Bildungsbereiche“, umreißt Donat die inhaltlichen Ziele.

Die Pflege internationaler Kontakte und der wissenschaftliche Diskurs über Fachgrenzen hinweg sollen für Offenheit und neue Perspektiven sorgen. AGMÖ-Präsidentin Leonore Donat sieht als zukunftsweisende Themen die Bereiche Musik in den ganztägigen Schulformen, Musikerziehung im neuen Lehrerdienstrecht und die Musikausbildung der Volksschullehrerinnen und –lehrer.

Links: