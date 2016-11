Handel erwartet Plus bei Weihnachtsgeschäft

Mit dem ersten Adventsamstag fällt offiziell der Startschuss für die Weihnachtseinkäufe. Im Vorjahr belief sich das Weihnachtsgeschäft in Niederösterreich auf mehr als 300 Millionen Euro. Heuer könnte es ein leichtes Plus geben.

Insgesamt 302 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr im Zuge der Weihnachtseinkäufe in Niederösterreich umgesetzt. Karl Ungersbäck, Geschäftsführer der Handelssparte in der Wirtschaftskammer Niederösterreich, geht davon aus, dass zumindest dieses Volumen auch heuer wieder erreicht wird. „Wenn alles gut läuft, dann ist sogar ein kleines Plus von ein bis zwei Prozent möglich“, so Ungersbäck.

Immer mehr Geschenke werden online gekauft

Die Einzelhändler sieht der Experte der Wirtschaftskammer für das Weihnachtsgeschäft gut gerüstet. Allerdings würden auch in Niederösterreich immer mehr Weihnachtsgeschenke im Internet gekauft. „Für die Betriebe wird es immer wichtiger, auch in der digitalen Welt gesehen zu werden. Dazu gehört ein guter Internetauftritt, dazu gehört, dass sie in den sozialen Medien präsent sind und bei einigen Betrieben gehört auch ein guter Onlineshop dazu“, so Ungersbäck gegenüber noe.ORF.at.

Im Durchschnitt geben die Niederösterreicher zu Weihnachten übrigens 360 Euro aus. Als beliebtestes Geschenk gilt dabei der Gutschein. Danach kommen Bücher, Bekleidung, Spielwaren, Kosmetikartikeln und Elektronikwaren. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden die Geschenke vorwiegend im Dezember gekauft. Ein Drittel der Niederösterreicher sind laut Wirtschaftskammer sogar „Late-Shopper“. Sie kaufen ihre Geschenke erst in der zweiten Dezemberhälfte.

Weihnachtsgeschäft verliert an Bedeutung

Insgesamt verlor das Weihnachtsgeschäft in den vergangenen Jahren laut dem Experten jedoch an Bedeutung. 2,3 Prozent des gesamten Handelsumsatzes werden zu Weihnachten gemacht, so Ungersbäck: „Es gibt allerdings Branchen wie den Juwelenhandel, den Spielwarenhandel oder den Buchhandel, wo das ein ganz wichtiger Brocken für den Gesamtjahresumsatz ist.“ Laut Schätzung werden österreichweit aber auch heuer wieder Geschenke im Wert von 1,95 Milliarden Euro unter den Christbäumen liegen.

