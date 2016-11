Drei Tote bei Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Enzersdorf an der Fischa (Bezirk Bruck an der Leitha) sind Samstagfrüh drei Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer dürften im Schlaf von dem Feuer überrascht worden sein.

Kurz nach 3.00 Uhr waren Nachbarn auf den Brand in dem Einfamilienhaus in der Reisenbachsiedlung in Enzersdorf an der Fischa aufmerksam geworden und alarmierten die Feuerwehr. Laut Angaben von Feuerwehrsprecher Franz Resperger rückten daraufhin elf Feuerwehren mit 120 Mitgliedern aus. Das Haus stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand und die Flammen schlugen aus den Fenstern und dem Dach, so Resperger.

BFKDO Bruck/Leitha, Christian Schulz

Unter Einsatz von Atemschutz und mit einem umfassenden Löschangriff von außen und innen gelang es den Einsatzkräften eine weitere Ausbreitung des Feuers beziehungsweise ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser zu verhindern. Nachdem der Brand gelöscht war, durchsuchten die Helfer das Haus und entdeckten die drei Toten. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Bei den Opfern dürfte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die Bewohner des Hauses handeln, die im Schlaf vom Feuer überrascht worden sein dürften. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Früh an. Auch die Polizei war am Einsatzort. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt, Ermittler nahmen die Erhebungen auf.

Link: