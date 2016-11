Gasflasche explodiert bei Wohnmobilbrand

In Schönau an der Triesting (Bezirk Baden) ist am Sonntag ein Wohnmobil ausgebrannt. Die Feuerwehr musste aus Sicherheitsabstand löschen. Eine Gasflasche war explodiert und sorgte für weitere Flammen.

Der Brand des Wohnmobils, das unter einer Holzabdeckung aufgestellt war, stellte für die Feuerwehr eine große Herausforderung dar, da sich in solchen Fahrzeugen immer auch Gasflaschen befinden. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Schönau ließ daher die eintreffenden Fahrzeuge in entsprechend höherem Sicherheitsabstand aufstellen. Mehrere dumpfe laute Explosionsgeräusche durch das Platzen der brennenden Reifen des Wohnmobils erschütternden die Nacht. Das Hauptaugenmerk galt weiterhin der Suche nach möglichen Gasflaschen im Fahrzeug.

Vom Besitzer des Wohnmobils erhielten den Einsatzkräften wichtige Hinweise über den Aufbewahrungsort der einzigen Gasflasche im Heckbereich des Fahrzeuges. Die Kunststoff-Gasflasche war allerdings in der Zwischenzeit durch die enorme Brandeinwirkung geborsten. Das ausströmendes Gas sorgte für reichlich weitere Nahrung des Feuers. Deshalb entschied die Feuerwehr, das Auto mit Schaum weiter zu löschen. Das Wohnmobil und das Flugdach brannten komplett ab. Nach mehr als einer Stunde konnte der Feuerwehreinsatz beendet werden. Beamte der Polizei nahmen in den Morgenstunden die Erhebungen zur Brandursache auf.

