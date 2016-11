Brand mit drei Toten: Kerzen als Brandauslöser ?

Der Brand eines Einfamilienhauses in Enzersdorf an der Fischa (Bezirk Bruck a.d. Leitha) in der Nacht auf Samstag mit drei Toten ist vermutlich durch Kerzen oder nachglimmende Teilchen von Zigaretten ausgelöst worden.

Am Samstag und Sonntag waren die Spezialisten der Polizei im niedergebrannten Einfamilienhaus in Enzersdorf an der Fischa, um die Brandursache zu ermitteln. Der Brand ist vermutlich durch Kerzen oder nachglimmende Teilchen von Zigaretten ausgelöst worden, sagte Erich Rosenbaum vom niederösterreichischen Landeskriminalamt. Der Brand dürfte im Wohnzimmer seinen Ausgangspunkt genommen haben. Die drei getöteten Personen hatten sich in anderen Räumen befunden. Sie wurden vermutlich im Schlaf vom Feuer überrascht.

Die Obduktion der Leichen war für den (heutigen) Montag angesetzt, sagte Erich Rosenbaum. Es dürfte sich laut Polizei um die Bewohner des Hauses - einen 67-Jährigen, seine aus Asien stammende Ehefrau (47) und deren Tochter (26) - handeln. Das Haus wurde völlig zerstört. Sie hatten sich in anderen Räumen befunden. Bei den Löscharbeiten standen etwa 150 Feuerwehrleute stundenlang im Einsatz.