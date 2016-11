Mehr Nächtigungen im heurigen Sommer

Mit fast 73 Millionen Nächtigungen bundesweit konnte der Tourismus für die Sommersaison das beste Ergebnis seit 23 Jahren erzielen. Auch Niederösterreich verzeichnet Steigerungen, wenn auch in geringerem Ausmaß.

In Niederösterreich wurden in der Sommersaison 2016 von Mai bis Oktober insgesamt 4,2 Millionen Nächtigungen gezählt. Das ist eine Steigerung von 0,9 Prozent und der geringste Wert im Bundesländervergleich. Österreichweit lag der Zuwachs bei 5,1 Prozent, die höchste Steigerung konnte die Steiermark mit 6,9 Prozent erzielen.

Bundesweit zeigt man sich über die Bilanz des heurigen Sommers erfreut. Es ist das beste Nächtigungsergebnis seit dem Sommer 1993, und liegt um rund 5,3 Millionen Nächtigungen unter dem höchsten jemals erhobenen Wert der Sommersaison im Jahr 1980.

Plus auch bei den Ankünften

Gezählt wurden auch die Ankünfte, also jede Person, die zumindest eine Nacht in einem Beherbergungsbetrieb verweilt, unabhängig davon, wie lange der tatsächliche Aufenthalt dauert. Ausflugstouristen sind in den aktuellen Statistik nicht enthalten.

Bundesweit kamen um 4,8 Prozent mehr Gäste nach Österreich als im Jahr davor - in Niederösterreich lag das Plus bei zwei Prozent. Auch hier verzeichnet Niederösterreich im Bundesländervergleich den niedrigsten Wert. Spitzenreiter ist bei den Ankünften das Burgenland mit 9,1 Prozent.

Auffällig ist, dass vor allem die Zahl der inländischen Gäste quer durch alle Bundesländer deutlich gestiegen ist. Hier gab es Steigerungen von 2,7 Prozent in Niederösterreich und bis zu zehn Prozent im Burgenland.

