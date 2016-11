Bundesschulzentrum St. Pölten wiedereröffnet

Nach vier Jahren Umbau ist das Bundesschulzentrum St. Pölten am Montag offiziell wiedereröffnet worden. In die Sanierung und den Ausbau sind einer Aussendung des Rathauses zufolge circa 83 Millionen Euro geflossen.

Die Gebäude von HTL und HAK bzw. HAS umfassen nun etwa 50.000 Quadratmeter, bestehend aus einem rund 16.000 Quadratmeter großen Neubau inklusive neuer Turnhalle und sanierten Bestandsgebäuden mit 34.000 Quadratmetern. Das Bundesschulzentrum beherbergt etwa 2.500 Schüler in über 120 Klassen. „Es ist somit das größte aktuelle Schulbauprojekt des Bundes in ganz Österreich“, sagte Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) beim Festakt in der Landeshauptstadt.

ORF

Im Zuge der Bauarbeiten wurden u.a. die ehemaligen Festsäle und ein Teil der alten HAK abgebrochen. Der neue Zubau mit seiner grünen Fassade verbindet nun die bestehenden Gebäude von HTL und HAK miteinander. Vom zentralen Eingang aus können gemeinsam genutzte Räume wie Bibliothek und Vortragssaal erreicht werden. Die neue Mensa steht als freier, gläserner Raum im Erdgeschoß unter dem auf Stelzen stehenden dreigeschoßigen Klassentrakt der HTL und öffnet sich zum neuen Campus mit einer Terrasse.

Link: