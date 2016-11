Flughafen rüstet sich für den Winter

Der Flughafen Wien ist auf die ersten Schneefälle vorbereitet: 500 Mitarbeiter und 90 Fahrzeuge sind für die Räumung und Flugzeug-Enteisung „jederzeit einsatzbereit“, hieß es am Montag seitens des Flughafens.

In zwei Übungen am Wochenende seien alle Abläufe für die Schneeräumung nochmals umfassend trainiert worden. Im Einsatzfall gilt es, eine Gesamtfläche von 2,3 Millionen Quadratmetern schnee- und eisfrei zu halten. Effiziente Prozesse, eine akkurate Schulung der Abläufe und intensive Vorbereitungen für den Winterdienst seien wichtig, betonte am Montag Julian Jäger, der Vorstand der Flughafen Wien AG. Die Mitarbeiter würden rund um die Uhr zur Verfügung stehen, ergänzte sein Vorstandskollege Günther Ofner.

APA/kne cul

Allein für die Räumung von Pisten, Rollwegen und dem Vorfeld steht die Winterdienst-Mannschaft mit etwa 370 Personen Tag und Nacht bereit. 75 Spezial-Fahrzeuge, darunter mehrere Großenteisungsfahrzeuge für die Start- und Landepisten, Kehrblasgeräte sowie entsprechend ausgerüstete Traktoren hat der Winterdienst für Einsätze zur Verfügung. Fünf Zentimeter Schnee entsprechen übrigens 700 Lkw-Ladungen Schnee, die abtransportiert werden müssen, teilte der Flughafen mit.

