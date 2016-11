Land startet Bildungsprojekte mit Tschechien

Das Land arbeitet im Bildungsbereich mit Tschechien und Ungarn eng zusammen. Nun fiel der Startschuss für grenzüberschreitende Projekte zwischen Österreich und Tschechien, unter der Federführung Niederösterreichs.

In Jihlava (Tschechien) fand in dieser Woche die Auftaktveranstaltung anlässlich des Starts der grenzüberschreitenden Bildungsprojekte Österreich-Tschechien mit Bildungsrätin Barbara Schwarz (ÖVP) und Johann Heuras, dem Präsidenten des Landesschulrates statt. Eine Eröffnungsveranstaltung zur Bildungskooperation in der Grenzregion Österreich-Ungarn gab es kürzlich in Lanzenkirchen (Bezirk Wr. Neustadt). Kindergarten- und Schulverwaltungen sowie pädagogische Ausbildungseinrichtungen aus Wien, Burgenland, Oberösterreich sowie aus Tschechien und Ungarn unter Federführung des Landes Niederösterreich sind erstmalig in einer Initiative vereint.

Schwarz: „Projekt hilft Vorurteile abzubauen“

„Es stimmt mich zuversichtlich, dass ein so wichtiges Projekt, welches nicht nur das Erlernen von Nachbarsprachen, sondern auch den Abbau bestehender Vorurteile in den Grenzregionen fördert, immer mehr Anklang findet. Mittlerweile haben 44.500 Schüler und rund 15.000 Kindergartenkinder eine unserer Nachbarsprachen im Rahmen der NÖ Sprachenoffensive erlernt“, so die Bildungslandesrätin.

Was ist das Ziel der grenzüberschreitenden Projekte? „Es wird an der Entwicklung von innovativen Methoden und Modellen für die durchgängige Förderung der Nachbarsprachen, der Mehrsprachigkeit und der sozialen Kompetenzen der Kinder vom Kindergarten bis in die Schule sowie an der nachhaltigen Implementierung von wertvollen Bildungsangeboten in den Bildungssystemen gearbeitet“ , heißt es seitens des Landesschulrates für Niederösterreich.

Die Projekte im Rahmen der Bildungskooperationen in der Grenzregion Österreich-Ungarn und Österreich-Tschechien bieten grenzüberschreitende Weiterbildungsveranstaltungen für Pädagoginnen und Pädagogen aus dem Kindergarten- und Schulbereich. Es gibt aber auch die Möglichkeit des „Austauschs der Verwaltungen und der pädagogischen Ausbildungseinrichtungen, Möglichkeiten für grenzüberschreitende Partnerschaften von Kindergärten und Schulen sowie für Aktivitäten für Kinder und Schülerinnen und Schüler.“

