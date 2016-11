Weinviertel soll attraktiver werden

Mit Maßnahmen in den Bereichen Infrastruktur, Tourismus und grenzüberschreitender Zusammenarbeit soll das Weinviertel als Standort attraktiver gemacht werden. Das wurde am Mittwoch beim ÖVP-Regionstag in Korneuburg angekündigt.

Der Tourismus im Weinviertel befindet sich schon seit Jahren im Aufwind, für das Jahr 2016 wird ein Nächtigungsplus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Der Ausbau des Kulturtourismus und der Therme Laa (Bezirk Mistelbach) sollen die Besucherzahlen im Weinviertel allerdings weiter steigern. „Wir haben derzeit in der Therme Laa ungefähr 350.000 Gäste jährlich, mit rund 200 Arbeitsplätzen“, sagte Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP). „Durch diesen nächsten Ausbauschritt erwarten wir uns einen neuen Impuls, was die Besucherfrequenz anlangt.“

1.850 neue Unternehmen im Weinviertel gegründet

Die Bedeutung des Standorts Weinviertel für Unternehmen soll darüber hinaus mit der Umsetzung und Fertigstellung zahlreicher Verkehrsprojekte gestärkt werden. Als Beispiele wurden beim Regionstag in Korneuburg der Ausbau der Nordautobahn (A5) und der Donauuferautobahn (A22) genannt. „Alleine im Weinviertel haben wir im Jahr 2015 laut den letzten endgültigen Zahlen 1.850 Neugründungen an Unternehmen“, so Pröll.

Letztlich soll das Weinviertel auch von der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den Nachbarländern profitieren, die in den verschiedensten Bereichen - vom Tourismus über den Verkehr bis zur Kultur - zum Teil bereits stattfindet bzw. weiter ausgebaut werden soll.

