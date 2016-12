Letzte Frist für Wahlkartenantrag

Für die Wiederholung der Bundespräsidentenstichwahl kann man noch bis Freitag eine Wahlkarte beantragen. Bei der ersten Stichwahl wurden in Niederösterreich 133.000 Wahlkarten abgegeben, doch nicht alle waren gültig.

Wer für die Wahl am 4. Dezemmber noch eine Wahlkarte beantragen möchte, muss das bis Freitag persönlich am Gemeindeamt tun. Bei der Wahl am 22. Mai wurden 133.000 Wahlkarten in Niederösterreich abgegeben, davon waren jedoch 4.500 ungültig.

Stimme ist ohne Unterschrift ungültig

Ein häufiger Grund dafür war eine fehlende Unterschrift auf der Wahlkarte. Wenn man den Stimmzettel in das Kuvert gegeben und das Kuvert in die Wahlkarte gesteckt hat, muss man noch eine eidesstattliche Erklärung außen auf der Wahlkarte abgeben. Damit wird bezeugt, dass man unbeeinflusst gewählt hat. Ohne diese Unterschrift ist die Stimme ungültig.

ORF

Damit die Stimme berücksichtigt werden kann, muss die Wahlkarte bis Sonntag um 17.00 Uhr bei der Wahlbehörde einlangen. Man kann sie entweder am Sonntag in jedem Wahllokal abgeben oder bringt sie zur Post. Laut Innenministerium wurde wegen der Wahl eine Samstagsleerung der Briefkästen mit der Post vereinbart. Die Auszählung der Stimmen beginnt am Montag ab 9.00 Uhr.

