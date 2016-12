Therme Laa: Neuer Wellnessbereich ohne Kinder

Die Therme in Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) ist in 17 Monaten Bauzeit runderneuert worden. Dabei wurde u.a. ein neuer Spa-Bereich errichtet. Kinder unter 16 Jahren dürfen diesen Bereich der Anlage allerdings nicht betreten.

Um 21 Millionen Euro wurden im bestehenden Thermenbereich unter anderem Garderobe, Kinderbereich und Saunalandschaft erneuert sowie zusätzlich der sogenannte „Silent Spa-Bereich“ errichtet. Dieses Konzept bietet Platz für 160 Besucher und umfasst unter anderem einen zehn Meter hohen Turm, mehrere Thermal- und Sole-Becken, diverse Ruhebereiche und ein Restaurant. Der Eintritt ist allerdings erst ab 16 Jahren erlaubt.

„Mit dem Silent-Spa bringen wir den niederösterreichischen Gesundheitstourismus in eine neue zukunftsweisende Dimension“, sagte Ernst Wastler, Vorstandsvorsitzender des Thermenbetreibers VAMED, am Freitag bei der Eröffnung. Wastler betonte die langjährige Partnerschaft zwischen VAMED und dem Land, auch bei der Renovierung und dem Zubau. „76 Prozent der Wertschöpfung sind bei der Errichtung in Niederösterreich geblieben.“

ORF

„Silent Spa“ soll Besucherzahlen steigern

Als „grenzüberschreitende Brücke“ bezeichnete Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) die Therme. „Wir liegen an der Nahtstelle zwischen dem alten und neuen Europa. Die Therme Laa hat eine ganz besondere Ausstrahlungskraft entwickelt“, sagte Pröll. Seit der Eröffnung 2002 ist der Thermenkomplex immer wieder erweitert worden, insgesamt sind dabei 100 Millionen Euro investiert worden. Die Therme sei daher das größte touristische Projekt, das das Land je begleitet habe, so Pröll.

Der Thermenkomplex im Weinviertel hat etwa 200 Arbeitsplätze geschaffen. Die Nächtigungszahlen der Stadtgemeinde haben sich in den vergangenen 15 Jahren mehr als verzehnfacht. Inklusive Tagesgäste kamen in der Vergangenheit pro Jahr etwa 300.000 Thermenbesucher nach Laa, mit dem neuen Spa-Bereich sollen es in Zukunft noch mehr werden.

Links: