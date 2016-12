Acht Verletzte bei Kohlenmonoxidunfall

In einer Asylunterkunft in Wr. Neustadt ist es am Samstag zu einem Kohlenmonoxidunfall gekommen. Acht Männer mussten ins Krankenhaus gebracht werden, einer von ihnen hatte bereits das Bewusstsein verloren.

Der Mann lag bewusstlos am Boden, als die Feuerwehr in der Flüchtlingsunterkunft in der Pottendorferstraße in Wr. Neustadt eintraf. „Weitere sieben Bewohner klagten über Kopfschmerzen und mussten ebenfalls ins Spital gebracht werden“, sagte Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant Josef Bugnar.

Die Feuerwehr ging Samstag Mittag von einem Kohlenmonoxidunfall aufgrund einer defekten Ölheizung aus. „Unsere Einsatzkräfte hatten entsprechende Messgeräte mit und wir haben beim Eintreffen am Einsatzort stark erhöhte Messwerte festgestellt“, so Bugnar.

Die Flüchtlingsunterkunft wurde evakuiert und belüftet werden, außerdem musste die Pottendorferstraße in einem Umkreis von 200 Metern gesperrt werden, da laut Bugnar der Heizkessel überhitzt war und zu explodieren drohte. „Wir haben ein vorübergehendes Heizverbot ausgesprochen und einen Rauchfangkehrer beigezogen, um weitere Maßnahmen zu besprechen“, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Wr. Neustadt.