Stift Lilienfeld: Drei Mio. Euro für Sanierung

Seit 2015 wird das Stift Lilienfeld aufwändig saniert. In einer ersten Phase der Arbeiten wurden bisher 1,7 Millionen Euro investiert. 2017 soll die Sanierung abgeschlossen werden, dafür sind weitere 1,3 Millionen Euro veranschlagt.

Bisher wurde vor allem der Westtrakt des Stiftes Lilienfeld saniert, in dem das BG/BRG Lilienfeld untergebracht ist. Dort hatte man ursprünglich bei vielen Fenstern umfassende Mängel entdeckt, die deren Austausch notwendig machten. Bei weiteren Untersuchungen fielen dann der desolate Zustand des Dachstuhls in diesem Teil des Gebäudes sowie morsches Holz in den Mauerbänken auf. Außerdem musste die barocke Stuckdecke im Festsaal des Gymnasiums restauriert sowie die Fassaden des Westtraktes und des Südturmes saniert werden.

Harald Schmid

Das Land Niederösterreich habe die Verantwortung, „auf dieses Juwel entsprechend zu achten“, sagte Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) anlässlich der Präsentation einer Zwischenbilanz. Alleine in der ersten Phase der Arbeiten wurden 430.000 Euro der Kosten in Höhe von 1,7 Millionen Euro vom Land beigesteuert. Pröll verwies auf die Wertschöpfung in der Region. Das Land investiere jährlich etwa fünf Millionen Euro in die Denkmalpflege: „Diese gehen punktgenau in das Handwerk in der jeweiligen Region.“

Abt Matthias Nimmervoll verwies auf die mehr als 800 Jahre lange Geschichte des Stifts. Er bedankte sich beim Land sowohl für die aktuelle Förderung als auch für die Zusammenarbeit bei früheren Restaurierungsprojekten.

Fertigstellung ist für 2017 geplant

Anfang des kommenden Jahres sollen die Sanierungsarbeiten im Stift Lilienfeld fortgesetzt werden. Dann sind der Nordtrakt, welcher der Bundesstraße zugewandt ist, und der anschließende Nordturm an der Reihe. Für diese Bauarbeiten veranschlagt das Stift weitere Kosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Im Lauf des Jahres 2017 sollen schließlich alle Arbeiten abgeschlossen sein.

