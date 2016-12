Grüne NÖ jubeln über „historischen Tag“

Laut Hochrechnungen liegt Alexander Van der Bellen bei der Wahl zum Bundespräsidenten uneinholbar vor seinem FPÖ-Konkurrenten Norbert Hofer. Die Grünen Niederösterreich sprechen von einem „historischen Tag für Österreich“.

„Heute ist ein historischer Tag für Österreich. Und ein guter Tag für unser Land“, sagte die Landessprecherin der Grünen Niederösterreich, Helga Krismer, in einer ersten Reaktion. „Ich freue mich sehr, dass heute Hoffnung und Zuversicht gewonnen haben. Das ist eine klare Absage an Hetze und ein klares Zeichen für unser Europa“, so Krismer. Erfreut zeigte sie sich auch darüber, dass Van der Bellen bei diesem Wahlgang noch „sehr, sehr viele Wählerinnen und Wähler“ in Niederösterreich überzeugen konnte, wie sie sagt. „Ich bin einfach überwältigt“, so Krismer.

ORF

Laut der aktuellen Hochrechnung inklusive Wahlkartenprognose liegt der von den Grünen unterstützte Alexander Van der Bellen bundesweit mit 53,3 Prozent der Stimmen klar vor dem FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer. Auch in Niederösterreich konnte Van der Bellen bei der Wiederholung der Bundespräsidentenstichwahl am Sonntag die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen - mehr dazu in Mehrheit für Van der Bellen in Niederösterreich.

