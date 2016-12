Panasonic will Autozulieferer ZKW kaufen

Der Autozulieferer und Lichtspezialist ZKW mit Sitz in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) könnte kurz vor der Übernahme durch den japanischen Elektronikkonzern Panasonic stehen. Das berichtet die japanische Zeitung „Nikkei“.

Als Kaufpreis für den Scheinwerfer-Spezialisten aus dem Mostviertel sei rund eine Milliarde Euro im Gespräch, berichtete die Zeitung „Nikkei“ am Montag. Die Verhandlungen seien kurz vor dem Abschluss, eine Grundsatzvereinbarung sei noch in diesem Monat möglich.

Noch keine Bestätigung von Panasonic und ZKW

Bei Panasonic will man diesen Zeitungsbericht derzeit nicht bestätigen. Man äußere sich nicht zu einzelnen Transaktionen, heißt es vonseiten des Unternehmens. Auch bei ZKW wollte man sich zu den Übernahme-Spekulationen vorerst nicht äußern. Es werde aber eine schriftliche Stellungnahme im Laufe des Tages geben, so der Sprecher des Unternehmens.

Angesichts des harten Preiskampfes bei Smartphones und in der Unterhaltungselektronik konzentriert sich Panasonic seit einiger Zeit auf rentablere Produkte etwa für die Autoindustrie und die LED-Lichttechnik. Die Panasonic-Aktien stiegen nach dem Medienbericht um knappe 0,17 Prozent. Auch der südkoreanische Rivale Samsung setzt inzwischen stärker auf Geschäfte mit der Autobranche: Im November wurde der acht Milliarden Dollar (7,5 Milliarden Euro) schwere Kauf des US-amerikanischen Autoelektronik-Spezialisten Harman International Industries angekündigt.

Der Autolieferer ZKW betreibt derzeit acht Standorte weltweit, darunter zwei in Niederösterreich. Am Hauptsitz in Wieselburg sind etwa 3.000 Mitarbeiter beschäftigt, in Wiener Neustadt sind es etwa 200 Personen.

