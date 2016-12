Brand in Brunn: Verdacht auf Brandstiftung

Nach einem Brand in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) ist in der Nacht auf Montag ein Elfjähriger mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt in Richtung Brandstiftung.

Mehrere Müllcontainer waren gegen 0.30 Uhr in Flammen gestanden, das Feuer griff auf eine Wohnhausfassade über. Die Ermittlungen in Richtung Brandstiftung waren am Montag im Laufen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mit.

FF Brunn am Gebirge

Mehrparteienhaus evakuiert

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand neben den mit Kunststoff bzw. Altpapier gefüllten Containern auch eine etwa 40 Quadratmeter große Fläche der Fassade des angrenzenden Mehrparteienhauses in Flammen, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge. Ausgerüstet mit schwerem Atemschutz wurde der Brand bekämpft.

Einige Wohnungen waren bereits stark verraucht, der Einsatzleiter veranlasste eine Evakuierung des Gebäudes. An der Fassade entstand großer Schaden, hieß es von der Polizei. Zwei Altpapiercontainer brannten zur Gänze ab.

Link: