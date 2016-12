Neue Gepäckautomaten am Flughafen in Betrieb

Ab Dienstag können Passagiere am Flughafen in Schwechat ihr Gepäck selbstständig an einem der 16 neuen Self Baggage Drop-off Schaltern im Terminal 3 aufgeben. Das Ziel ist eine raschere Abfertigung vor dem Flug.

Der Flughafen und Austrian Airlines haben die Gepäcksautomaten nach einer erfolgreichen Testphase nun fix installiert. „Wir haben im Vorfeld zwei Testgeräte aufgestellt, die überraschend gut angenommen wurden“, sagt Austrian Airlines Geschäftsführer Kay Kratky. „Unsere Fluggäste haben zukünftig also die Wahl, ob sie ihr Gepäck wie gewohnt am Schalter abgeben oder es selbst einchecken und dabei eventuell etwas Zeit sparen“, so Kratky.

Austrian Airlines/Michele Pauty

1,2 Millionen Euro investiert

„Mit der Errichtung und Inbetriebnahme der Self Baggage Drop-off Schalter haben wir die Terminal-Infrastruktur technisch auf den neuesten Stand gebracht und bieten damit Airlines und Passagieren eine noch bessere Infrastruktur-Qualität. Für das gemeinsame Projekt mit unserem Homecarrier Austrian Airlines wurden seitens des Airports rund 1,2 Millionen Euro investiert“, so Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Für die selbstständige Aufgabe des Gepäcks wird eine gültige Bordkarte benötigt, die beim Check-in im Internet elektronisch zugestellt wird oder an einem der 49 Check-in Automaten im Terminal 3 ausgedruckt werden kann. An diesen Geräten muss der Passagier zukünftig auch die Anzahl der Gepäckstücke angeben und danach die Gepäckaufkleber ausdrucken. Im zweiten Schritt legt er die Gepäckstücke auf das Gepäckaufgabeband und liest mittels Handlesegerät den Strichcode vom Gepäckaufkleber ein. Der Aufkleber muss sichtbar am Gepäck aufgebracht werden.

Zusätzlich zu dem erweiterten Check-in-Angebot am Flughafen in Schwechat können Passagiere ab sofort auch ihren Gepäckanhänger selber zu Hause ausdrucken. Vorerst gilt das nur für Flüge von Wien nach Amsterdam, Zürich und Miami. Wenn man beim Online-Check-in die Anzahl der Gepäckstücke eingibt, wird der Gepäckanhänger mit der Bordkarte mitgeschickt.

Links: