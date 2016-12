Bilder, wie von alten Meistern

Stilleben und Landschaftsbilder sind die bevorzugten Themen der Mostviertler Künstlerin Susanne Steinbacher. Sie arbeitet in präziser altmeisterlicher Öl-Eitempera-Technik. Ihre poetischen Bilder sind ab Donnerstag in Baden zu sehen.

„Ihre ganz eigene, persönliche Welt schafft die Malerin Susanne Steinbacher in ihren Stillleben. Voll von Ideen und biographischen Anspielungen, sind diese Bilder delikate malerische Exerzitien , in denen Sensibilität und das Empfinden für Balance und Konzentration einander die Waage halten“, so charakterisiert Ulrich Gansert, Professor an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, die Arbeiten von Susanne Steinbacher.

Eine Auswahl ihrer Bilder ist ab Donnerstag, dem 8. Dezember im Haus der Kunst in Baden zu sehen. Die Vernissage beginnt am Mittwochabend um 19.00 Uhr. Die Ausstellung ist zehn Tage geöffnet.

Susanne Steinbacher

Magischer Realismus

Susanne Steinbacher hat in Wien bei Prof. Rudolf Hausner an der Akademie der bildenden Künste Malerei studiert und lebt und arbeitet in Hollenstein an der Ybbs als freischaffende Malerin. Stillleben – und Landschaftsmalerei sind ihre bevorzugten Sujets.

Ihre Werke, gemalt in präziser altmeisterlichen Öl- Eitempera - Lasurtechnik demonstrieren ihre Liebe zur Natur und ihren genauen Blick auf die dargestellten Dinge. Ihre Bilder, die durch originelle Kompositionen, subtile Symbolik und ihre ganz persönliche Farbgebung geprägt sind, könnte man einem „Magischen Realismus“ zuordnen.

Susanne Steinbacher

Motive aus Niederösterreichs Nationalparks

Susanne Steinbacher ist auch Mitglied der Künstlergruppe „Die Nationalparkmaler“ deren Ziel es ist sich kreativ mit den letzten unberührten Naturlandschaften auseinanderzusetzen. Dabei begibt sie sich in ihren Landschaftsbildern auf die Suche nach den Urkräften der Natur.

Neben ihrer Tätigkeit als Malerin gibt Susanne Steinbacher ihr Wissen über die Techniken der alten Meister als Leiterin von Malkursen in Schloss Goldegg, an der Leonardo Kunstakademie, Schloss Mattsee und an der internationalen Sommerakademie Hortus Niger in Halbenrain weiter.

Links: