Skigebiete starten in die Saison

Rechtzeitig zu Maria Empfängnis startet in zahlreichen Skigebieten in Niederösterreich die Saison. Am Donnerstag gehen etwa die Lifte in St. Corona, Mönichkirchen-Mariensee und Annaberg sowie am Semmering in Betrieb.

Im Familienskiland St. Corona am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) sind das 90 Meter lange, überdachte Förderband sowie das Rodel- und Bobland bereits seit vergangenem Samstag in Betrieb. Ab Donnerstag, zu Maria Empfängnis, ist auch der Tellerlift in Betrieb, vorerst aber nur an Feiertagen und an Wochenenden. Ab den Weihnachtsferien läuft der Betrieb täglich.

Dank der kalten Temperaturen der vergangenen Tage werden am Donnerstag auch im Skigebiet Mönichkirchen-Mariensee (Bezirk Neunkirchen) alle Anlagen in Betrieb genommen. Die Lifte fahren täglich von 9.00 bis 16.00 Uhr. Bereits seit dem Vorjahr gibt es hier unter anderem eine neu errichtete „Skimovie Strecke“ im oberen Bereich der FIS-Piste.

Ebenfalls am 8. Dezember startet die Wintersportsaison in Annaberg (Bezirk Lilienfeld). Am verlängerten Wochenende werden vier Anlagen in Betrieb sein, die 4er Sessellifte Hennesteck und Söllnreith, das Förderband Reidl sowie das Anna-Land. Zum Saisonstart werden auch ermäßigte Tageskarten angeboten.

Auch am Semmering (Bezirk Neunkirchen) öffnen am Donnerstag die Lifte. Am „Zauberberg“ sind ab Donnerstag Familienpiste, Panoramapiste und die Rodelbahn im Tag- und Nachtbetrieb geöffnet, teilten die Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen mit. Man arbeite zudem mit Hochdruck daran, auch die restlichen Pisten möglichst bald zur Verfügung zu haben.

Hochkar und Lackenhof am Ötscher bereits in Betrieb

Am Hochkar begann der durchgehende Liftbetrieb bereits vergangenen Samstag. Geöffnet waren vorerst vier von 20 Pisten und drei von acht Anlagen, der Almlift, die Hochkarbahn sowie die Anlage im Kinderland. Am Donnerstag kommen die Lifte Draxlerloch und Leckerplan sowie weitere Abfahrten dazu.

In Lackenhof am Ötscher (Bezirk Scheibbs) lief zu Wochenbeginn ebenfalls ein Teilbetrieb, mit vorerst einem Lift, der 4er Sesselbahn Eibenkogl, und einer Piste. Zum Saisonstart können die zu ermäßigten Tarifen genutzt werden.

Der Saisonstart im Skigebiet Forsteralm an der Grenze zwischen Niederösterreich und Oberösterreich folgt am Samstag. Bei reduzierten Tageskartenpreisen werden ab dann die Auwiese, der Seillift (Babylift) und das Kinderland geöffnet sein, hieß es auf der Webseite. Die Forsteralm wurde vor kurzem durch je vier Gemeinden im Ennstal und im Ybbstal übernommen.

