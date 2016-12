„Back to Life“-Preis für pflegende Tochter

Franz Brandstetter erlitt 1984 einen Arbeitsunfall und ist seitdem auf Hilfe angewiesen. Seine Tochter Gabriele pflegt ihn seither. Dafür wurde sie am Mittwoch in St. Pölten mit dem AUVA-„Back to Life Award“ ausgezeichnet.

Als die ehemalige Staatsliga-Tennisspielerin und spätere Tennistrainerin vor rund neun Jahren von ihrer Mutter um Hilfe bei der Betreuung ihres Vaters und der kranken Schwester gebeten wurde, dachte Frau Brandstetter nicht lange nach: Sie gab ihr Leben in Wien auf und zog wieder ins elterliche Haus nach Niederösterreich. „Es war für mich nie eine Frage, dass ich meine Familie bei der Pflege unterstütze. Ich hatte so ein schönes Leben. Das wollte ich meiner Familie zurückgeben“, so Brandstetter.

Emotionaler Gewinn durch Pflege

Auch ihrer Schwester, die seit ihrem 17. Lebensjahr unter Schizophrenie litt, wollte sie glückliche Momente bereiten. Durch ihre Betreuung konnte die Schwester zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Nicht aufzuwiegen ist für Gabriele der emotionale Gewinn, den sie durch ihre Arbeit bekommt: „Wenn mein Vater in der Früh wieder aufwacht und gut gelaunt ist, gibt mir das die nötige Energie für den Tag“, sagt sie.

ORF

Land fördert Auszeit für Pflegende

Im Rahmen eines Festakts in St. Pölten überreichte Barbara Schwarz (ÖVP), Landesrätin für Soziales, Bildung und Familie stellvertretend für Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) die Ehren-Urkunde. Brigitte Adler, Vizepräsidentin der Arbeiterkammer Niederösterreich und Franz Wiedersich, Direktor der Wirtschaftskammer Niederösterreich gratulierten mit Sachpreisen – einem Erholungsurlaub sowie einem Warengutschein im Wert von 1.000 Euro.

Um pflegende Angehörige zu entlasten, bietet das Land Niederösterreich eine geförderte Tages- und Kurzzeitpflege, damit pflegende Angehörige eine kurze Auszeit vom Alltag nehmen und Kraft tanken können. Viele pflegende Angehörige überfordern sich und geraten in ein Burn-out. Das beherzigt auch Gabriele Brandstetter und nimmt sich einmal im Jahr eine Auszeit und fährt auf Urlaub.

ORF

Der AUVA-„Back to Life Award“ (vormals „Pflegepreis“) zeichnet einerseits Menschen aus, die Angehörige nach einem schweren Arbeitsunfall pflegen, andererseits Betroffene, die sich nach einem schweren Arbeitsunfall selbst ins Leben zurückgekämpft haben.

"Was ihnen gemeinsam ist, ist die Fähigkeit, sich immer wieder auf geänderte Anforderungen und Gegebenheiten, die das Leben mit sich bringt, einzustellen. Wir können sie mit unseren Versicherungsleistungen zwar unterstützen, aber deren Erfolg und Wirksamkeit ist erst durch Menschen wie sie möglich“, gratuliert Alexander Bernart, Direktor der AUVA-Landesstelle Wien und Niederösterreich.

