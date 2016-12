Lego-Stadt inmitten von Weidling

Eine legobegeisterte Familie errichtet im Ortszentrum von Weidling (Bezirk Wien-Umgebung) erneut eine Lego-Stadt. In vier Wochen wurden 140.000 bunte Steine zusammengesetzt. Die Mini-Stadt kann ab Freitag besichtigt werden.

Heinz Heger hat bereits im Sommer mit der Planung für die Lego-Stadt begonnen. Die Bauphase begann schließlich im Herbst, Hegers Frau und die beiden Söhne sowie Freunde und Bekannte halfen tatkräftig mit. „Jedes Wochenende sind Freunde zu uns gekommen, haben sich die Pläne für die Standardmodelle geschnappt, sind damit in ein Kinderzimmer verschwunden, und wenn sie fertig waren, haben sie sich neue Baupläne geholt", erzählt Heinz Heger.

zurück von weiter

„Nicht nur zum Anschauen, auch zum Spielen“

Die Lego-Stadt wird aus Standard-Lego-Sets gebaut, es werden aber auch Eigenkreationen angefertigt. So werden etwa viele Gebäude aus Weidling nachgebaut: Die Kirche, die Volksschule und das Feuerwehrhaus des Ortes sind maßstabsgetreu in der Legostadt vertreten. Auch ein Blick in die Häuser lohnt sich, denn auf die Lego-Inneneinrichtung legt Familie Heger ebenso Wert. „Das Wichtigste ist, dass die Stadt nicht nur zum Anschauen da ist, sondern auch zum Spielen“, meint Heinz Heger. Die Kleinsten seien besonders von den Zügen begeistert, die durch die Legostadt fahren. „Manche Kinder wollen gar nicht mehr weg."

Die Idee für die Lego-Stadt kam der Familie bei einer Geburtstagsfeier des ältesten Sohnes, bei der eine solche im Kinderzimmer errichtet worden war. Bei Kindern und Erwachsenen war das so gut angekommen, dass der Bau der Stadt auch in den nächsten Jahren fortgeführt wurde – nur in einem deutlich größeren Umfang. Im Ortszentrum von Weidling ist die Miniatur-Stadt auf einer Fläche von 30 Quadratmetern ausgestellt. Von Freitag bis Sonntag kann man die Lego-Stadt besuchen und damit spielen. Danach werden die 140.000 Lego-Steine abgebaut und in Kisten verstaut, bis die Bauphase im nächsten Jahr wieder von Neuem beginnt.