Frau aus brennendem Haus gerettet

Die Feuerwehr Wiener Neustadt wurde am Donnerstag zu einem Wohnhausbrand gerufen. Dabei retteten die Einsatzkräfte die 72-jährige Hausbewohnerin, die bewusstlos war. Die Frau wurde reanimiert und ins Krankenhaus gebracht.

Eine Nachbarin entdeckte das brennende Haus und alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eingetroffen sind, meldete der Sohn des Hauses, dass seine Mutter noch im Haus sei. Die Feuerwehr fand schließlich die Frau im Schlafzimmer bewusstlos vor. Als die Einsatzkräfte die e73-Jährige ins Freie bringen wollten, versperrte ihnen das Feuer den Rückweg. „Beim Rückzug dürfte im Brandraum das Fenster geborsten sein, wodurch das Feuer frisch angefacht wurde“, sagt Richard Berger von der Feuerwehr Wiener Neustadt gegenüber noe.ORF.at.

Ein weiterer Atemschutztrupp vom zweiten Tanklöschfahrzeug eilte den Kollegen zur Hilfe und bahnte ihnen den Weg ins Freie. Dort wurde die 72-Jährige sofort reanimiert und konnte laut Feuerwehr anschließend in einem stabilen Zustand ins Krankenhaus gebracht werden. „Die Löscharbeiten sind dann ohne weitere Zwischenfälle verlaufen. Wir mussten einen Teil des Daches öffnen, weil das Feuer auch auf den Dachstuhl übergegriffen hat. Über die Drehleiter haben wir hier dann weitere Glutnester gelöscht“, so Berger. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt.