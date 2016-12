Diebe horteten Beute in Hotelzimmer

Nach einem versuchten Ladendiebstahl in Baden sind vier Männer festgenommen worden. Sie sollen in einem Zimmer in einer Wiener Pension Waren im Wert von mehr als 10.000 Euro gelagert haben. Die Tatorte waren in Niederösterreich.

Die vier rumänischen Staatsbürger sollen laut einer Aussendung der Stadtpolizei Baden seit Anfang November Waren aus mehreren Drogerien und Einkaufsmärkten gestohlen haben. Bisher seien Tatorte in St. Pölten, Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) und Stockerau (Bezirk Korneuburg) bekannt.

Bei einer Hausdurchsuchung in Wien entdeckten Polizeibeamte ein Warenlager in einem Zimmer einer Pension. Dort sollen die Männer Waren im Wert von mehr als 10.000 Euro gebunkert haben. Unter anderem konnten unzählige Parfüms, Kosmetika, Elektrogeräte, Kaffee, Bekleidung und Süßigkeiten sichergestellt werden.

Stadtpolizei Baden

Verhaftung nach missglücktem Diebstahl in Baden

Die rumänischen Staatsbürger wurden festgenommen, nachdem Angestellte eines Drogeriemarktes in Baden wegen „verdächtiger Kunden“ die Polizei gerufen hatten. Die Beamten hielten einen 38-Jährigen und einen 24-Jährigen vor dem Geschäft an. Sie hatten eine Einkaufstasche mit verschiedenen gestohlenen Parfüms bei sich, einer hielt zudem noch einen Störsender für den Diebstahlsalarm des Geschäftes in der Hand.

Kurz darauf meldete sich auch ein Gastronom bei der Polizei, der bemerkt hatte, dass nach Beginn des Polizeieinsatzes zwei mutmaßliche Komplizen mit einem Auto mit französischem Kennzeichen weggefahren waren. Der Wagen konnte nach kurzer Fahndung gestoppt werden. Bei den beiden Männern, die sich im Wagen befanden, stellten die Beamten schließlich den Zimmerschlüssel der Pension in Wien sicher.

Gegen die vier Männer wurde ein Haftbefehl erlassen. Sie wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Gegen einen der vier Männer, einen 38-jährigen rumänischen Staatsbürger, besteht auch ein Haftbefehl in Deutschland wegen schweren Diebstahls.