Neuer Termin für FM4 Frequency Festival

Das FM4 Frequency Festival in St. Pölten wird 2017 zwei Tage früher als ursprünglich geplant über die Bühne gehen, von 15. bis 17. August. Mit Mumford & Sons, Billy Talent und Wanda stehen die ersten Bands bereits fest.

Für die britische Folk-Rock-Gruppe Mumford & Sons ist es eine Rückkehr nach St. Pölten. Schon 2010 spielte sie am FM4 Frequency Festival in der Landeshauptstadt, damals als relativ unbekannte Band im Nachmittagsprogramm. Organisator Harry Jenner betont im Gespräch mit noe.ORF.at die Vorreiterrolle des Festivals: „Wir holen immer wieder junge Talente, die später groß werden können. Das hat auch hier sehr gut funktioniert. Mumford & Sons ist eine der meistgewünschten Bands der letzten Jahre.“

APA/HERBERT P. OCZERET

Unter den weiteren bereits bestätigten Künstlern finden sich klingende Namen wie Billy Talent, Kraftklub und die Foreign Beggars, die alle drei ebenfalls FM4 Frequency-Veteranen sind. Aus der heimischen Szene haben außerdem Publikumsliebling Wanda und Rapper RAF Camora zugesagt. Organisator Jenner spricht von einem insgesamt „sehr runden Paket“.

Feiertag als Grund für neuen Termin

Dass das Festival 2017 zwei Tage früher beginnen wird als ursprünglich geplant, hat laut Jenner rein praktische Gründe: „Wir wollten den Feiertag am 15. August nutzen. In den letzten Jahren sind die meisten Besucher außerdem schon einen oder zwei Tage früher angereist. Für sie ändert sich daher nichts.“ Bereits gekaufte Tickets behalten jedenfalls ihre Gültigkeit, können aber im Fall von Terminproblemen auch noch in den nächsten Tagen zurückgegeben werden.

ORF / Philip Wohlmuth

Generell spricht Organisator Jenner von einer erfolgreichen Vorbereitung. So habe man im Vorverkauf bisher mehr Karten verkaufen können als in den letzten Jahren. Auch einige kleinere Neuerungen verspricht Jenner für die nächste Auflage des Festivals. Details soll es aber erst in einigen Monaten geben.

