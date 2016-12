Langlaufangebot in Lackenhof wird ausgebaut

Das Langlaufangebot in Lackenhof am Ötscher (Bezirk Scheibbs) wird erweitert. In den kommenden Jahren werden mehr als 300.000 Euro in den Ausbau des Streckennetzes, den Aufbau eines Sportzentrums und die Infrastruktur investiert.

Derzeit gibt es in Lackenhof am Ötscher sechs Langlaufloipen mit einer Gesamtlänge von etwa 22 Kilometern. In den kommenden drei Jahren sollen zehn bis 15 Kilometer dazu kommen, sagt Andreas Danner vom Ötscher Tourismusverband. So soll es künftig möglich sein, die Distanz eines Marathons auf Langlaufski zurück zu legen. Teilweise sollen die Loipen auch verbreitert werden.

Die Ötscherwiese soll zum Langlauf-Trainings- und Sportzentrum mit entsprechender Infrastruktur weiterentwickelt werden. Laut Danner werde man etwa ein Start- und Zielhaus errichten und in Umkleidekabinen sowie WC-Anlagen investieren. Das alte Loipenspurgerät soll durch ein neues ersetzt werden. Durch die Investitionen soll der Standort Lackenhof am Ötscher fit für mehr und professionellere Wettkämpfe gemacht werden. Für diese soll auch eigens ein Raupenquad angeschafft werden.

330.000 Euro werden investiert

Mit den Arbeiten wird im Frühjahr 2017 begonnen. Die Investitionen in der Höhe von 330.000 Euro werden aus den Mitteln der Ecoplus-Regionalförderung finanziert. „Das Projekt entspricht grundsätzlich den Intentionen des Regionalförderprogrammes, leistet einen maßgeblichen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärkung der Region und wertet das touristische Angebot in Lackenhof deutlich auf“, sagt Ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki. Auch die Gemeinde Gaming (Bezirk Scheibbs) unterstützt das Projekt, um „auch in Zukunft den Anforderungen unserer Gäste gerecht werden“, wie Bürgermeisterin Renate Gruber (SPÖ) sagt.

Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) spricht von Wertschöpfungseffekten für alle beteiligten Betriebe: „Mit Hilfe dieser Maßnahmen soll in Kooperation mit den Beherbergungsbetrieben die Zielgruppe der Langläuferinnen und Langläufer gezielt angesprochen und auch Kindern und Jugendlichen der Einstieg ins Langlaufen erleichtert werden. Weiters sind Synergien in den Bereichen Wartung und Marketing mit den Ötscherliften geplant. Langlauf soll als attraktives Zusatzangebot zu Alpinskifahren angeboten werden.“

