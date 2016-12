Alko-Unfälle im Bezirk Scheibbs besonders häufig

Zwischen Anfang 2013 und Mitte 2016 ist es in Niederösterreich zu mehr als 1.600 Autofällen unter Alkoholeinfluss gekommen. Trauriger Spitzenreiter ist der Bezirk Scheibbs. Hier ist jeder zehnte Unfall auf Alkohol am Steuer zurück zu führen.

Beim Anteil der Alkoholunfälle an den Verkehrsunfällen gibt es in Niederösterreich große Unterschiede zwischen den Bezirken, wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigt. Im Bezirk Scheibbs war im Untersuchungszeitraum von Anfang 2013 bis Mitte 2016 bei elf Prozent der Unfälle Alkohol im Spiel. Das ist der zweithöchste Wert in ganz Österreich, nach dem Bezirk Hermagor in Kärnten.

Fast genauso schlecht schnitten auch die Bezirke Tulln, Wiener Neustadt Land, Zwettl und Melk ab. Die Städte Wiener Neustadt und Waidhofen an der Ybbs haben mit 3,9 beziehungsweise 3,7 Prozent den niedrigsten Anteil der Alkoholunfälle an Verkehrsunfällen. Hier ist nur etwa jeder 25. Unfall durch Alkohol bedingt.

Große Unterschiede zwischen Stadt und Land

Dass es in Städten zu weniger Unfällen durch Alkohol kommt, liege laut VCÖ am öffentlichen Verkehrsangebot. Nach einer langen Nacht ließe es sich dank U-Bahn, Straßenbahn oder Bus gut nachhause kommen. Um Alkoholunfälle zu vermeiden, sei es besonders wichtig, Nachtbusse oder Anrufsammeltaxis in dünner besiedelten Regionen einzuführen, heißt es von Seiten des VCÖ.

Im Burgenland konnte die Zahl der Unfälle bereits um zwei Drittel reduziert werden. Grund sei laut VCÖ das flächendeckende Diskobusnetz, das es seit mehr als 20 Jahren gibt. Daher schlägt der Verkehrsclub vor, die Einnahmen aus Verkehrsstrafen teilweise für die Einführung von Nachtbussen oder Sammeltaxis zu verwenden.

VCÖ warnt vor Gefahr in Adventzeit

Besonders in der Weihnachtszeit sei laut VCÖ Vorsicht angesagt, da der Alkoholgehalt von Punsch und Glühwein oftmals unterschätzt werde. Laut VCÖ kann ein Punsch bereits bis zu 0,4 Promille auslösen. Bei 0,5 Promille erhöhe sich das Unfallrisiko bereits auf das Doppelte, bei zwei Promille sogar auf das 35-fache. Der VCÖ empfiehlt daher bei einem Besuch am Adventmarkt das Auto zuhause zu lassen und auf Mitfahrgelegenheiten umzusteigen.

Links: