Jugendliche spielten für neues Dach in Göttweig

Die Jugendtheatervorstellungen des Lessing-Klassikers „Nathan der Weise“ im August im Stift Göttweig haben 6.450 Euro erbracht. Dieser Reinerlös wird in die Dachsanierung des Benediktinerstifts fließen.

Monatelang probten die Jugendlichen unter der Regie von Autor und Kabarettist Thomas Koller, er hatte bereits 2014 bei der Produktion von „Jedermann“ ebenfalls Regie geführt. Im August war der Lessing-Klassiker dann auf den Stufen vor dem Stift Göttweig zu sehen. Die Theatergruppe übergab nun den Reinerlös in der Höhe von 6.450 Euro an Abt Columban Luser. Das Geld soll zur aufwändigen Renovierung des Dachs des Benediktinerstifts verwendet werden, heißt es bei der Scheckübergabe am Freitag.

Wolfgang Zarl

Das große Stück Weltliteratur handelt von den Werten Mitmenschlichkeit und Toleranz im Jerusalem der Zeit der Kreuzzüge. In der Ringparabel geht es um das Verhältnis der Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam. Abt Columban zeigte sich begeistert über das Engagement der Jugendlichen und dankte ihnen für den Beitrag zur Dachsanierung.

„Sie hätten einen alten, sperrigen Text mit viel Enthusiasmus ins Heute übersetzt und die Botschaft neu transportiert. Und diese Botschaft habe zum Nachdenken angeregt“, heißt es der Aussendung der Diözese St. Pölten - mehr dazu in Jugendliche inszenieren „Nathan der Weise“ (noe.ORF.at; 12.8.2016).

Wolfgang Zarl

2018 weitere Produktion mit Jugendlichen geplant

Organisator des Projekts ist das diözesane Jugendhaus Stift Göttweig. „Die Jugendlichen werden ermutigt werden, sich künstlerisch und inhaltlich mit dem Glauben, den Weltreligionen und inhaltlichen und gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen“, so Martina Reisinger, Leiterin des Jugendhauses Stift Göttweig.

Das Stück stehe für Toleranz und Versöhnung, gerade in dieser Zeit sei das Thema wichtig. „Nathan der Weise“ habe nichts an Aktualität verloren, obwohl es Gotthold Ephraim Lessing schon vor über 200 Jahren geschrieben hat. Laut Aussendung soll es 2018 eine weitere Produktion mit Jugendlichen geben.

Links: