Großes Ehrenzeichen für Felix Dvorak

Hohe Auszeichnung für Felix Dvorak: Der Regisseur, Schriftsteller und ehemalige Intendant des Stadttheaters Berndorf hat am Montag das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich erhalten.

Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) würdigte Dvorak als „Wegbereiter der kulturellen Szenerie" im Bundesland, der „Schrittmacherdienste geleistet“ habe. Dvorak war Intendant des Stadttheaters Berndorf, der Komödienspiele Mödling und des Schloss Weitra Festivals.

„Habe vielen Menschen Freude bereiten können“

„Meine Beziehung zu Niederösterreich ist eine sehr intensive und sehr umfangreiche“, sagte Dvorak laut Landespressedienst in seinen Dankesworten. Der 80-Jährige, der seit 1996 den Berufstitel Professor trägt, blickte auch auf seine Tätigkeit in Berndorf (22 Jahre), Mödling (zwölf Jahre) sowie Weitra (sechs Jahre) zurück und meinte: „Es war eine wunderbare Zeit für mich und ich glaube, ich habe vielen Menschen Freude bereiten können.“

Dvorak wurde am 4. November 1936 geboren. Der gelernte Zuckerbäcker begann 1956 seine Karriere als Schauspieler bei dem Tourneetheater „1. Österreichische Länderbühne“. Er spielte unter anderem am Theater in der Josefstadt und am Wiener Volkstheater, als Entertainer trat er auch in Paris und Las Vegas auf. Dvorak arbeitete an zahlreichen Unterhaltungssendungen wie „Tritsch-Tratsch“ und „Wer A sagt“ mit und machte sich zudem als Autor zahlreicher Drehbücher, Theaterstücke und humoristischer Bücher einen Namen.