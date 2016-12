Flughafen: Passagierplus dank Lufthansa-Streik

Der Streik bei der AUA-Mutter Lufthansa und der AUA-Schwester Eurowings hat dem Flughafen in Schwechat genutzt: Passagiere wurden über Wien geleitet, hier gab es im November 5,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Insgesamt wurden am Flughafen in Schwechat im November 2016 1,77 Millionen Reisende gezählt. Zusammen mit den Flughafen-Töchtern auf Malta (plus 22,4 Prozent) und im slowakischen Kosice (plus neun Prozent) gab es ein Plus von 8,3 Prozent auf 2,1 Mio. Passagiere.

Naher und Mittlerer Osten beliebte Destinationen

So stieg das Passagieraufkommen nach Westeuropa um 5,4 Prozent, jenes nach Osteuropa um 2,4 Prozent. In den Nahen und Mittleren Osten flogen um 16,9 Prozent mehr Passagiere, dafür gab es Rückgänge in den Fernen Osten (um 9,6 Prozent), nach Nordamerika (um 8,8 Prozent) und nach Afrika (um 3,1 Prozent), wie der Flughafen am Dienstag mitteilte.

Die Flugbewegungen stiegen in Schwechat im November 2016 um 1,3 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres leicht an. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen ein Minus von 1,8 Prozent verglichen mit dem November 2015. Auch die ersten elf Monate des Jahres zusammen brachten der Flughafen-Wien-Gruppe einen Anstieg der Passagierzahlen um 3,2 Prozent auf 26,8 Millionen.

