ELGA: Vorteile für Patienten überwiegen

Am 10. Jänner startet ELGA, die elektronische Gesundheitsakte, in den Landes- und Universitätskliniken. Für den Patientenanwalt Gerald Bachinger überwiegen die Vorteile für die Patienten.

ELGA ist ein kostenfreies, elektronisches Informationssystem, welches Patienten, berechtigten Ärzten, Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Apotheken einen ortsunabhängigen und sicheren Zugriff auf Gesundheitsinformationen ermöglicht. Entlassungsbriefe von Krankenhäusern, Laborbefunde und Radiologiebefunde sollen die ersten über ELGA verfügbaren Daten sein.

Die Kommunikation zwischen Arzt und Patient soll durch die elektronische Gesundheitsakte vereinfacht werden. Jahrelang war die Einführung heftig umstritten, denn die Sicherheit der Patientendaten wurde in Frage gestellt. Patientenanwalt Gerald Bachinger arbeitete 15 Jahre an der Entwicklung von ELGA mit und versichtert gegenüber noe.ORF.at, dass die Sicherheitsstandards sehr hoch sein werden, höher als bisher.

noe.ORF.at: Herr Bachinger, ist ELGA jetzt sicher?

noe.ORF.at: Wo liegen bei ELGA die Vorteile für Patienten und Ärzte?

Bachinger: Wir haben in verschiedenen Bereichen Vorteile, zum einen für das Gesundheitssystem, zum anderen für das Gesundheitspersonal. Mir, als Patientenvertreter, sind besonders die Vorteile, der Nutzen für die Patientinnen und Patienten wichtig. Es gibt in mehreren Bereichen einen ganz klaren Nutzen: zunächst in der Qualität- und Patientensicherheit, denn es ist erstmalig gewährleistet, dass die notwendigen Informationen für die Behandlung des Patienten wirklich vollständig, relevant und rasch am Behandlungsort sind. Zweitens ist es erstmalig so, dass im Gesundheitswesen Herr und Frau Österreicher wirkliche Herren und Frauen ihrer Gesundheitsdaten sind. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dass ich als Patient das volle Verfügungsrecht über meine Gesundheitsdaten habe.