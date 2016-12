Neues Sommertheater im Schloss Marchegg

Das Marchfeld bekommt 2017 eine neue kulturelle Attraktion. Das Schloss Marchegg wird zur Theaterkulisse und bekommt ein neues Sommertheater namens „THEATER PUR“. Am 7. Juli feiert der Shakespeare-Klassiker „Macbeth“ Premiere.

Raffaela Lobner-Gmundner und Karsten Loch bespielen ab dem Sommer 2017 mit ihrem „THEATER PUR“ das geschichtsträchtige Schloss Marchegg. An diesem geschichtsträchtigen Ort ist es sehr wichtig, das Schloss Marchegg in den Mittelpunkt zu rücken. In ihm lebt die Vergangenheit weiter und ist durch das Einbinden von Videoprojektionen in den Produktionen auch Gegenwart.

ORF

„Macbeth“ mit Tini Kainrath und Oliver Baier

„THEATER PUR“ versteht sich als kultureller Nahversorger. Das kulturelle Engagement soll einen Ort mit großer Vergangenheit in eine lebenswerte Zukunft begleiten. „Der schonende Umgang mit der unberührten Natur und regionales Denken sind unser Credo“, sagt Raffaela Lobner-Gmundner, die im Marchfeld ihre Kindheit verbracht hat.

Am 7. Juli 2017 wird „Macbeth“ Premiere feiern. Unter der Regie von Anselm Lipgens spielen Alexander Strobele, Alexandra Maria Timmel, Tini Kainrath, Oliver Baier und Oliver Hüther in einem durchsichtigen Zelt vor dem Schloss. Um das Ganze zu einem Rundum-Erlebnis zu machen, gibt es für die BesucherInnen vor und nach der Vorstellung jede Menge kulinarische Köstlichkeiten. Man konzentriert sich dabei auf Produkte die ausschlieslich aus dem Marchfeld kommen.

