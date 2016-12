Güterzug rammte Lkw auf der Aspangbahn

Zwischen Wr. Neustadt und Bad Erlach (Bezirk Wr. Neustadt) ist es Donnerstagabend zu einem Zusammenstoß eines Lkw mit einem Güterzug gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Aspangbahn war kurzfristig gesperrt.

Der LKW-Fahrer wollte gerade auf einem Firmengelände wenden, dabei geriet das Heck seines Lastwagens auf die Gleisanlage und stand über. In diesem Moment fuhr ein Güterzug vorbei, der gerade für eine Verschubfahrt eingesetzt wurde. Er erfasste das Heck des Lastwagens. Am Triebfahrzeug des Güterzuges und am Lkw entstand Sachschaden.

Es wurde aber niemand verletzt, berichteten die ÖBB. Nach dem Unfall wurde der Unterbau der Schienen kontrolliert, deswegen kam es zu einer Sperre der Aspangbahn zwischen Wr. Neustadt und Bad Erlach. Kurzfristig wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Nach eineinhalb Stunden konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.

