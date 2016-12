Größter Kalzinator entsteht in Mannersdorf

Im Zementwerk Lafarge in Mannersdorf entsteht der größte und modernste Kalzinator Österreichs. Der Vorverbrennungsofen, der einer der wichtigsten Bestandteile bei der Zementproduktion ist, soll im März in Betrieb gehen.

Seit Anfang Juni laufen die Vorbereitungsarbeiten für den Bau des neuen Kalzinators im Zementwerk Lafarge in Mannersdorf (Bezirk Bruck an der Leitha). Der Kalzinator ist gemeinsam mit dem Wärmetauscher eines der Herzstücke der Zementproduktion. Darin werden die Rohstoffe erhitzt, bevor diese im Drehofen bei 1.500 Grad Celsius zu Zementklinkern gebrannt werden. Diese Woche konnte das letzte Bauteil des Verbrennungsofens in 80 Metern Höhe montiert werden.

Energieeffizientere Herstellung von Zement Für den Bau des neuen Kalzinators investiert das Unternehmen Lafarge elf Millionen Euro. 1.000 Tonnen Material werden dabei verarbeitet.

Kalzinator soll Wettbewerbsfähigkeit sichern

Der 80 Meter hohe Turm wurde innerhalb von vier bis fünf Monaten errichtet, sagt Werksleiter Joseph Kitzweger. Das Zementwerk lief während der Bauarbeiten kontinuierlich weiter. Die Stahlkonstruktion wurde beispielsweise um den laufenden Drehrohrofen aufgebaut. „Überall wo wir den Betrieb nicht signifikant stören, können wir arbeiten, was aber natürlich auch eine Herausforderung ist", sagt Projektleiter Bernhard Köck. Er rechnet damit, dass der neue Kalzinator im März in Betrieb gehen kann. Dann soll dieser nach Angaben des Unternehmens der größte und modernste Kalzinator Österreichs sein.

Die neue Anlage soll durch energieeffiziente und stabile Prozesse die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Standortes in Mannersdorf sichern. Das Unternehmen Lafarge, das in 90 Ländern weltweit tätig ist, investiert elf Millionen Euro in den Bau. „Diese Investition hier in Mannersdorf zu tätigen ist ein Ausdruck, dass dieser Standort weltweit im Konzern als sehr wichtig angesehen wird“, sagt Werksleiter Joseph Kitzweger.

