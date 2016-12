Stärkster Einkaufssamstag im Handel

Das vierte Advent-Wochenende dürften viele Niederösterreicher genutzt haben, um Geschenke zu besorgen. In der Shopping City Süd und dem City Center Amstetten spricht man vom stärksten vorweihnachtlichen Einkaufssamstag in diesem Jahr.

Die Shopping City Süd (SCS), das größte Einkaufszentrum Österreichs, wurde am vierten Einkaufssamstag vor Weihnachten schon in der Früh von Besuchern gestürmt. Unter anderem reisten an die 70 Busse aus dem Ausland an. SCS-Centermanager Anton Cech spricht vom erwartungsgemäß „mit Abstand besten Adventsamstag“ in diesem Jahr. Nicht zuletzt dürfte es viele Besucher wegen der kalten Temperaturen in die Einkaufszentren verschlagen haben.

ORF

Stark nachgefragt waren laut Cech Spielwaren, auch für den Schmuck- und Buchhandel lief es gut. Steigende Umsätze erwartet der Centermanager auch für Modehändler, weil Besucher nicht nur Geschenke kaufen, sondern sich auch selbst für das kalte Wetter einkleiden würden. In der SCS liegt die Besucherfrequenz laut Cech bisher über dem Vorjahr, insgesamt wird eine Steigerung von zwei Prozent im Dezember erwartet.

Starker Andrang bis Silvester erwartet

Im City Center Amstetten (CCA) lag die Kundenfrequenz am Samstag nach eigenen Angaben um 30 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen drei Adventsamstage. Laut einer internen Umfrage sollen auch hier vor allem Textil- und Schuhhändler sehr gute Umsätze verzeichnet haben, teilte man in einer Aussendung mit. Centerleiter Hannes Grubner ist mit dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft zufrieden: „Wir verzeichnen bisher in der Adventzeit inklusive Black Friday ein Besucherplus von knapp über 12% im Vergleich zum Vorjahr.“ Die Rosenarcade Tulln hält bisher im Advent laut einer Aussendung bei sieben Prozent mehr Besuchern sowie einem Plus von zehn Prozent beim Gutscheinverkauf.

Man wisse erfahrungsgemäß, „dass die Tage bis zum Heiligen Abend noch sehr starke Tage für den Handel sein werden“, so der CCA-Leiter, Hannes Grubner. Aufgrund des Trends zu Gutscheinen erwartet auch SCS-Centermanager Cech nach den Feiertagen noch regen Andrang. Ein Teil des Geschäfts verlagere sich auf die Tage zwischen Weihnachten und Silvester.

Links: