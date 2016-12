Neuer Leiter in der Justizanstalt Sonnberg

Erich Huber-Günsthofer hat die Leitung der Justizanstalt Sonnberg (Bezirk Hollabrunn) übernommen. In Sonnberg werden Personen, die zu Haftstrafen zwischen 18 Monaten bis zu zehn Jahren verurteilt wurden, betreut.

Huber-Günsthofers Vorgänger Wolfgang Huber wechselte vor einigen Monaten in die Justizanstalt Wien-Simmering. Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) würdigte Huber-Günsthofer bei der offiziellen Amtseinführung am Montag als „besonders geeignete und tüchtige Person“.

Huber-Günsthofer ist seit 1. November für bis zu 350 Insassen zuständig. Der 53-Jährige verfügt über 27 Jahre Berufserfahrung im Justizwachdienst. Zuletzt leitete er die Justizanstalt Wels, zuvor war er unter anderem Leiter der Abteilung Sicherheit und Bauwesen im Justizministerium und stellvertretender Leiter der Justizanstalt St. Pölten.

Peter Schwächerl/Justizanstalt Sonnberg

„Aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen und seiner Persönlichkeit bin ich fest davon überzeugt, dass er gemeinsam mit seinem Team die Justizanstalt Sonnberg mit Bedacht und innovativen Ansätzen für einen modernen Strafvollzug führen wird“, sagte Brandstetter laut Aussendung des Justizministeriums.

In der Justizanstalt Sonnberg werden Insassen, die zu Freiheitsstrafen mit einer Dauer zwischen 18 Monaten bis zu zehn Jahren verurteilt wurden, betreut und auf eine Reintegration in die Gesellschaft vorbereitet. In Zusammenarbeit mit dem AMS bietet die Einrichtung eine Facharbeiterintensivausbildung an und bewirtschaftet einen anstaltseigenen modernen Gärtnereibetrieb.