Plastikmüll in der Fischa wird entsorgt

Seit fast einem Jahr sorgen Tausende Plastikflaschen in der Fischa für Aufgregung. Der Plastikmüll wurde an einer Flussbiegung bei Schwadorf (Bezirk Wien Umgebung) angeschwemmt. Nun soll er endlich entsorgt werden.

Die weggeworfenen Plastikflaschen sammelten sich über Monate in einem Überschwemmungsgebiet an der Fischa an. Der Müll blieb bei Schwadorf an Verklausungen hängen. Bereits seit dem Frühjahr beraten die Behörden, wie man mit dem Plastikmüll umgehen soll und diesen am besten entfernen kann. Der Fischa-Piesting-Erhaltungsverband bauftragte laut Obmann Roman Stachelberger schließlich eine private Firma. Bei der Entsorgung muss so umweltschonend wie möglich vorgegangen werden, denn bei dem sumpfiges Areal handelt es sich um ein Natura-2000-Gebiet.

ORF

Die Räumung soll in den kommenden Wochen stattfinden. Durch die Kälte ist der sumpfige Boden im Überschwemmungsgebiet derzeit nämlich gefroren. So könne man auch mit schwererem Gerät zufahren, heißt es. Die Kosten für die Entfernung des Plastikmülls dürften bis zu 40.000 Euro betragen. Diese übernimmt der Fischa-Piesting-Erhaltungsverband.

Link: