Ski-Weltcupdebüt für Christoph Krenn

Niederösterreich hat schon bald ein neues Gesicht im Ski-Weltcup. Der 22-jährige Christoph Krenn aus Göstling (Bezirk Scheibbs) wird am 27. Dezember im italienischen Santa Caterina sein Debüt feiern. Ein Traum, den er sich selbst erfüllte.

Schon drei Tage vor Weihnachten machte sich Christoph Krenn das schönste Geschenk. Der 22-jährige Göstlinger gewann den Super-G auf der Reiteralm (Steiermark) und feierte damit seinen ersten Sieg im Europacup. „Ich bin überglücklich“, so Krenn im Gespräch mit noe.ORF.at. „Der Sieg fühlt sich richtig gut an. Jetzt kann ich die Weihnachtsfeiertage wirklich genießen.“

Landesskiverband Niederösterreich

Auge in Auge mit den Weltcupstars

Dem nicht genug darf sich der Speed-Spezialist nun auf sein Weltcupdebüt freuen. Dank des Sieges auf der Reiteralm hat Krenn einen fixen Startplatz beim Super-G in Santa Caterina am 27. Dezember. Dann wird der junge Göstlinger gemeinsam mit Stars wie Matthias Mayer, Hannes Reichelt und Aksel Lund Svindal am Start stehen. „Das ist natürlich ein unglaubliches Gefühl für mich. Damit geht ein Traum in Erfüllung. In dieser Liga wollte ich schon immer dabei sein. Jetzt habe ich einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht und das macht mich natürlich sehr glücklich.“

Weltcuppunkte als Ziel

Dabeisein ist für Christoph Krenn aber nicht alles. Er hat Ziele für sein Weltcupdebüt: „Ich bin gut in Form, das zeige ich im Training immer wieder. Natürlich ist es ein großes Ziel, dass ich in die Punkte fahre. Das Wichtigste ist aber, dass ich mit Freude an den Start gehe und meine Leistung bringe.“

Mathias Eßmeister, noe.ORF.at