Drittes Weltcuprennen für Semmering

Am Semmering wird es heuer drei Weltcuprennen geben. Das wurde Donnerstagvormittag vom Österreichischen Skiverband (ÖSV) bestätigt. Am 27. Dezember wird der Damen-Riesentorlauf von Courchevel am Semmering nachgeholt.

Der Riesentorlauf der Damen in Courchevel (Frankreich) musste am Dienstag wegen starker Windböen abgesagt werden. Der Internationale Skiverband war daraufhin auf der Suche nach einem möglich Ersatzort und wurde am Semmering fündig. Dort wird das Rennen am 27. Dezember gefahren. Am 28. folgt erneut ein Riesentorlauf und am 29. Dezember der Nachtslalom. Das bestätigt Organisator Franz Steiner gegenüber noe.ORF.at.

ORF/Klaus Fischer

Steiner: „Alle Voraussetzungen für drittes Rennen“

„Wir haben alle Voraussetzungen geschaffen und mit unseren Partnern alle Vorkehrungen getroffen. Es ist natürlich eine Herausforderung, weil wir bereits einen Tag früher fertig sein müssen, aber es ist zu schaffen und wir freuen uns auf drei Rennen am Zauberberg. Das ist auch für uns als Veranstalter eine Auszeichnung“, sagte Steiner.

Der erste Durchgang des Riesentorlaufs am 27. Dezember beginnt um 9.45 Uhr, der zweite Durchgang um 13.00 Uhr. Am 28. Dezember geht es wie geplant mit dem eigentlichen Semmering-Riesentorlauf weiter (Startzeiten 10.30 Uhr bzw. 13.30 Uhr), am 29. Dezember folgt der legendäre Nachtslalom (15.00 Uhr bzw. 18.00 Uhr). Mehr als 20.000 Fans werden erwartet.

