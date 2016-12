Tankwart mit Elektroschocker angegriffen

In Leopoldsdorf im Marchfelde (Bezirk Gänserndorf) ist am Mittwochabend ein Tankwart mit einem Elektroschocker attackiert worden. Der Tankstellenpächter zeigte den versuchten Raubüberfall bei der Polizei an.

Der Angestellte der Tankstelle wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Er gab an, dass ihn der Täter auf dem Tankstellenareal von hinten mit einem Elektroschocker an der Wange angegriffen hatte und die Tageslosung rauben wollte. Der Mann wehrte sich und trat mit den Füßen nach dem mutmaßlichen Räuber. Dann konnte er mit seinem Auto wegfahren.

Der Täter konnte ebenfalls flüchten. Eine Fahndung nach ihm verlief negativ, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag. Laut Personenbeschreibung war der Täter 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und hatte eine Haube ins Gesicht gezogen. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Leopoldsdorf im Marchfelde unter der Telefonnumer 059133-3211 erbeten.

